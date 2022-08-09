Як пише Politeka.net, Ганна Богдан – учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося дійти до фіналу та перемогти на проекті, після чого пара почала будувати стосунки. Але щастя тривало не так довго, як хотілося, адже війна стала справжнім випробуванням, яке Ганна та Михайло не змогли пройти разом. Пізніше стало відомо, що Богдан рятується від воєнних дій у Британії, де пішла вчитися. А нещодавно зірка пішла на крайність, обрізавши собі довге волосся вперше у житті.

Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Богдан поділилася знімком, де гуляла містом. Зірка одягла міні-шортики та блузу. На фоні можна побачити старовинну будівлю та вінтажний автомобіль. Як можна зрозуміти, зараз Ганна знаходиться у Лондоні, де на вулиці вдень 27 градусів тепла.

Нагадаємо, “Холостяк“ Заливако після розставання з Богданом вперше здався з дівчиною.

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