Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось дойти до финала и победить на проекте, после чего пара начала строить отношения. Но счастья длилось не так долго, как хотелось, ведь война стала настоящим испытанием, которое Анна и Михаил не смогли пройти вместе. Позже стало известно, что Богдан спасается от военных действий в Британий, где пошла учиться. А недавно звезда пошла на крайность, обрезав себе длинные волосы впервые в жизни.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Богдан поделилась снимком, где гуляла по городу. Звезда надела мини-шортики и блузу. На фоне можно увидеть старинное здание и винтажный автомобиль. Как можно понять, сейчас Анна находится в Лондоне, где на улице днем 27 градусов тепла.

Напомним, “Холостяк“ Заливако после расставания с Богдан впервые показался с девушкой

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