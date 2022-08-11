Акторка Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, показала, чим можна побалувати родину.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася цікавим рецептом із кабачків та розмістила відео, в якому показала весь процес приготування.

"Друзі, я не могла не поділитись з вами смачним кабачковим рулетом з сиром. Впевнена, що рулет буде смакувати вся ваша родина", — пише Саліванчук.

Для рулета знадобляться такі інгредієнти:

-600 г кабачків;

-2 шт яйця;

-150-170 г борошна;

-будь який крем-сир 200 г

-кріп;

-сіль, спеції;

-часник.

"Кабачок натріть на дрібній тертці, додайте сіль, потім добре відіжміть воду з кабачків. Всипте просіяне борошно та обережно перемішайте. Далі додаєте дрібну нарізану зелень, з‘єднайте кабачок, жовтки, спеції та перемішайте, після чого додайте часник (подрібнений або порошковий)", — пояснює Ганна.

Далі потрібно взяти деко, застелити папером для випікання та змастити олією. Викладаємо слайси кабачків, поверх них накладаємо натерті кабачки, після чого відправляємо в духовку, попередньо нагріту до 180°, та випікаємо 20 хвилин.

"Потім візьміть крем сир і і намажте зверху, а далі згорніть рулет відокремлюючи його від пергаменту та дайте охолонути. Нереально смачний рулет готовий 👌", — рекомендує Саліванчук.

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