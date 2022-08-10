Відомий російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми виїхав із росії та підтримав Україну з початку війни, поділився у своєму Instagram незвичайним фото. За словами артиста, цьому знімку вже років 20, схоже, його було зроблено, коли у цієї пари тільки починалися стосунки.

На фотографії Максим виглядає зовсім молодим, тут йому трохи більше ніж двадцять років. Алла Борисівна на знімку теж виглядає молодшою, їй відповідно близько 50 років.

У підписі до публікації Галкін, який зараз активно гастролює за кордоном, написав: "Років 20 цій фотографії її зробив відомий литовський фотограф Algimantas Aleksandravičius. Ось так він нас побачив. На пару днів від'їхав – а вже сумую".

Шанувальники відразу почали коментувати фотографію пари: "Нереальні", "Відмінний кадр", "Ви найкращі!", "Шикарне фото", "Два таланти. Успіхів і здоров'я", "Вдалий кадр", "Прекрасне фото. Прекрасні люди", "Ви прекрасні! У вас все! Ніжність, любов і повага один до одного!", "Дуже атмосферне фото!", "Неймовірні", "Яке щастя знайти свою половинку. Кохання вам, світу, щастя, добра", "Які ви Чудові! Стільки років минуло, а кохання тільки міцніше. Назавжди", "Такі милі, так сумую за вашими селфі", "Гарна пара".

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