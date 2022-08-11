Популярна українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка під час війни багато гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка виклала миле фото та звернулася до шанувальників із емоційним закликом.

На новій фотографії Злата знята у незвичайному образі. На ній стильний світлий плащ, волосся розпущене в об'ємному укладанні, а на обличчі яскравий макіяж. Вона пронизливо дивиться в камеру, піднявши руки в обличчя.

У підписі до публікації Огневич розповіла про прем'єру свого нового кліпу та закликала українців не дивитися російський контент. Я дякую кожному, хто підтримав новий кліп "СВІТЛО". Наш спільний проект із ДСНС України вже у ТОП-100 найкращих кліпів на YouTube. Але вище за нашу роботу є 10 кліпів російських артистів. Не вкладається в голові скільки ще має загинути людей, щоб наші люди перестали слухати цей шлак і спонсорувати ворога. Підтримуй українців! Дякую за реакції та ваші коментарі", - написала Злата.

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