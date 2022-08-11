Після вибухів на аеродромі в анексованому Криму російські туристи масово тікають із півострова.

Відео багатокілометрових пробок з автомобілів, які намагаються прорватися до мосту через Керченську протоку, заполонили соціальні мережі.

Українська журналістка та ведуча Раміна Есхакзай не змогла пройти повз і їдко відреагувала на новину про втечу росіян з півострова. У себе в Інстаграм вона розмістила фрагмент відео, як нескінченні низки з автомобілів тягнуться назад до Росії.

«Така черга на виїзд в окупованому Криму… я не розумію, що трапилося? Влада Росії каже, що все під контролем. Прильотів не було… Наші підтвердили, що це якийсь спалах. Навіщо ця суєта? Нічого ж не сталося», - запитує ведуча.

Читачі сторінки Раміни Есхакзай почали коментувати відео, без сарказму не обійшлося.

"Кажуть, зараз у Криму повітря стало чистішим, як почав цей зброд виїжджати",

"Можливо по батьківщині засумували?",

"І чи не страшно по Кримському мосту їм рухатися? Така спека, може щось і там здетонує 🤞",

"Та ж фейк, там все за планом йде",

"Так куди ж усі йдуть? Що там таке в Криму? А якщо міст не витримає такої кількості машин і обвалиться? 🤔",

"Люди, ви чого, а як же оксамитовий сезон?! море тепленьке, сонячне .... але вже без вас, негідники)",

"Йде процес самоочищення",

"Тікають, тому що засиділися, вже як 8 років",

"Адже все монтаж, ніхто не їде",

"У нас люди з Харкова не їдуть, а ці тварюки при першій бавовні валять",

"Ймовірно, погода зіпсувалася і сезон раптово скінчився. Кажуть там такі хмари були страшні",

"А це вони ще навіть не починали", - пишуть у мережі.

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