Дружина відомого українського коміка, зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дружина артистка виклала в мережі кумедне відео із донькою Лізою, яка влаштувала "тест на патріотизм".

У ролику мала Лиззі, як її називають зіркові батьки, весело танцює з оберемком різного одягу в руках. Спочатку вона позує в камері у довгій світлій кофті та голими ногами і перебирає одяг, вибираючи, що одягти. А вже за мить, дівчинка постає у стильному світлому костюмі, на якому вишито різнобарвними нитками слово "Паляниця".

У підписі до публікації Вікторія Ткач написала: "Тест на патріотизм пройшов навіть одяг. "ПАЛЯНИЦЯ". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео з Лізою: "Навіть. Але відео, все ж таки дуже позитивне", "Яка ж у вас вона крута", "Дуже класний костюм у малюка", "Стильна Ліззі", "А пісня не пройшла", "Класне відео", "Яка вона класна".

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