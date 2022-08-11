Популярна артистка Надя Дорофєєва вперше за кілька місяців повернулася до України, щоб виступити перед військовими

Так, українська виконавиця Надя Дорофєєва за прикладом своїх зіркових колег Святослава Вакарчука, Андрія Хливнюка, Макса Барських також вирішила виступити перед військовослужбовцями, які захищають нашу країну від російських загарбників.

Після повномасштабного вторгнення Росії Дорофєєва поїхала за кордон

і ось зовсім недавно повернулася в Україну.

На сторінці Інстаграм знаменитості з'явився невеликий ролик, зроблений в одній з військових частин Північного об'єднання.

Артистка співала для військових на сцені, виходила до зали, а після виступу фотографувалася, обіймалася та приймала квіти від наших захисників.

"Виступ для військовослужбовців, які проходять службу в одній із військових частин Північного об'єднання. З безмежною вдячністю, ваша DOROFEEVA🤍 Дякуємо за організацію @kvartal95official , @sevent_ukraine, завдяки сприянню відділу культурологічної роботи Центру МНС ЗС України", - йдеться у публікації.

Новий коханий співачки Наді Дорофєєвої Михайло Кацурін відреагував на відео червоним серцем.

Нагадаємо, що Дорофєєва похвалилася персональним Арестовичем, несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва збентежила українців розвагами з Кацуріним та його дітьми.

Також Politeka писала, що Дорофєєва у крихітній сукні похвалилася витівками на вихідних.