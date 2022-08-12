Іван Дорн зізнався, що продовжував після Майдану працювати в Росії, проте зараз про концерти в Росії не може бути й мови.

Співак Іван Дорн виступав у Криму після подій 2014 року, і багато його співвітчизників тоді засудили, але Іван вважає, що робив усе правильно. В інтерв'ю "ЖВЛ" він пояснив, чому продовжував виступати у росії після подій 2014 року.

Іван Дорн розповів, що на початку війни він був у відпустці за кордоном разом із дружиною та двома дітьми. Після початку війни він відправив сім'ю до Франції, тому що діти навчаються у французькій школі. Як зазначив співак, школа – це єдине, що тримає сім'ю в цій країні.

Крім того, співак був одним із тих артистів, які продовжували виступати в росії, незважаючи на анексію Криму та війну на Донбасі. Як пояснює Іван Дорн, своїми концертами у росії він ніс важливий меседж, тому серед його аудиторії багато свідомих людей.

"У 2013-2014 році я як музична особистість зрозумів, що мені потрібно нести певну відповідальність перед своєю аудиторією. Бути свідомим артистом, бути чесним, бути прозорим. Тому адекватні росіяни серед моєї аудиторії - це більшість", - зазначив Іван Дорн.

Нагадаємо, що Дорн завершує кар'єру музиканта, з'явилося термінове звернення.

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