Продюсер Ірина Горова показала кадри з Маріїнського палацу та розповіла про акцію для українських дітей.

Популярна українська продюсерка Ірина Горова, яка разом із ним обґрунтувала продюсерський центр Mozgi Entertainment, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу бізнес-леді показала кадри із зустрічі, організованої Офісом президента, на яких позує з українськими дітьми, зірками та першими особами держави.

Як виявилося, Іра разом із Надією Дорофєєвою, Позитивом, Олексієвим, Пивоваровим та іншими артистами приєдналася до акції "Діти-рятувальники – герої війни", присвяченої маленьким українцям.

Для заходу Горова обрала стильне елегантне вбрання – на ній вузькі чорні штани та світла блузка цікавого фасону, її волосся розпущене та недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж. Разом з іншими артистами Ірина поспілкувалася із українськими дітьми, які отримали нагороди від президента.

У підписі до публікації Горова розповіла про цей захід: "Сміливість не має віку. Наші діти доводять це неймовірними вчинками. "Діти-рятувальники – герої війни" – дуже зворушлива та емоційна акція, що пройшла сьогодні у Маріїнському палаці за участю Президента України Володимира Зеленського та Першій Леді. Радіємо, що наші артисти мали змогу подарувати дітлахам справжнє свято".

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