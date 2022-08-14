Майже десять років популярна українська співачка Тіна Кароль стала вдовою – її чоловік Євген Огір, від якого вона народила Веніаміна, помер у квітні 2013 року. З того часу артистка міняла і свій репертуар, і свої образи, незмінним залишилося одне – вона так і не вийшла заміж, і не впустила свого життя іншого чоловіка.

У день народження Євгена на фан-сторінці в Instagram опублікували чарівні фото, на яких молоду Тіну можна побачити поряд із чоловіком. Навіть через знімки видно, що ці двоє шалено закохані одне в одного. Тут співачка ще зовсім молоденька на початку своєї успішної кар'єри. На деяких знімках Кароль просто не впізнати, у неї тут дуже коротка стрижка та іскорки в очах.

У підписі до фото йдеться: "З Днем народження, Євгене! Ми пам'ятаємо". Користувачі відразу взялися коментувати архівні фото Кароль із чоловіком: "Ах, Боже мій, яка краса! Які молоді, красиві та чарівні на фото! Без сліз неможливо спокійно дивитися на цю милу, красиву, привабливу парочку", "Пам'ятаємо. Женя дав Тіні крила, розкрив її внутрішню силу, підтримав талант, змінив її життя. Дякую за це. Він її любив по-справжньому, як і вона його", "Яка світла людина! Ця посмішка така сяюча, щира! Вічна пам'ять!".

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