Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча та актриса театру та кіно. Зірка також має звання Майстра спорту України з художньої гімнастики. А минулого року Ребрик брала участь у шоу "Маска", де була в образі "Феї", але досить швидко вилетіла з проекту. А нещодавно знаменитість втратила свою роботу, адже телеканал, на якому Лілія робота, був закритий. Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів у своєму сторі.
"Поговоримо?", - запросила до розмови Лілія українців.
"Чим займатиметеся без телебачення?", - написав питання фанат.
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"Я без телебачення вже не зможу. Будуть інші проекти, я впевнена. Зараз головне - перемога. Світ. Бути корисним там, де можемо. Наразі це - волонтерство. Театр", - написала Ребрик.
Нагадаємо, Лілія Ребрик у піжамі та без косметики показала, з чого починається її день
А ще Politeka повідомляла, що лихо спіткало Ребрик під час виступу, ведуча поділилася відчуттями.
Також Politeka писала, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися у смутні часи.