Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча та актриса театру та кіно. Зірка також має звання Майстра спорту України з художньої гімнастики. А минулого року Ребрик брала участь у шоу "Маска", де була в образі "Феї", але досить швидко вилетіла з проекту. А нещодавно знаменитість втратила свою роботу, адже телеканал, на якому Лілія робота, був закритий. Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів у своєму сторі.

"Поговоримо?", - запросила до розмови Лілія українців.

"Чим займатиметеся без телебачення?", - написав питання фанат.

"Я без телебачення вже не зможу. Будуть інші проекти, я впевнена. Зараз головне - перемога. Світ. Бути корисним там, де можемо. Наразі це - волонтерство. Театр", - написала Ребрик.

Нагадаємо, Лілія Ребрик у піжамі та без косметики показала, з чого починається її день

А ще Politeka повідомляла, що лихо спіткало Ребрик під час виступу, ведуча поділилася відчуттями.

Також Politeka писала, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися у смутні часи.



