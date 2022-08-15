Безработная Лилия Ребрик, известная украинская телеведущая, рассказала, чем теперь будет заниматься после увольнения.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая и актриса театра и кино. Звезда также имеет звание Мастера спорта Украины по художественной гимнастике. А в прошлом году Ребрик участвовала на шоу "Маска", где была в образе "Феи", но довольно быстро вылетела из проекта. А недавно знаменитость лишилась своей работы, ведь телеканал, на котором Лилия работа, был закрыт. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила ответить на вопросы фанатов в своем сторис.

"Поговорим?", - пригласила к разговору Лилия украинцев.

"Чем будете заниматься без телевидения?", - написал вопрос фанат.

"Я без телевидения уже не смогу. Будут другие проекты, я уверена. Сейчас главное - победа. Мир. Быть полезным там, где можем. На текущий момент это - волонтерство. Театр", - написала Ребрик.

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