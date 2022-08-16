Знаменита актриса Ольга Сумська вирішила показати, за яких умов українські захисники рятують людей і перебувають щодня.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – відома 55-річна українська актриса театру та кіно, яка підтримує українців у боротьбі проти окуупантів і також займається хвильтерством із чоловіком. Ольга часто висвітлює ситуацію у соціальній мережі та розповідає про себе.

Як розповіла Сумська, на новому відео людей просто під обстрілами вивозить група місцевих поліцейських "Білий янгол". Вони об'єдналися і їздять у прифронтові міста та селища, де рятують цивільних.

"Вражаючі кадри порятунку під обстрілами… Евакуація з Мар'їнки… Людей вивозить "Білий янгол" – група місцевих поліцейських, які їздять у прифронтові міста та селища…" – підписала відео Сумська.

«Як боляче… за що? 😢😢💔💔 росія-країна терорист! Терміново ізолювати від усього світу! Нашим хлопцям спасибі!!💙💛Вони герої!!; Без сліз не можу дивитися 😢; Господь, збережи всіх людей .🙏🏻; Наші поліцейські – найкращі! Молодці! Героям Слава!💙💛; Орки та буки!! Що наробили з людьми та країною!! Гидота!!; Серце розривається, самих вивозили з окупації. Дай Боже здоров'я всім (тварин всіх дуже шкода» - відповідають у мережі.

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