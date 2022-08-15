Макс Барських повідомив, що пройшов вивчення військової справи, але Тарас Тополя поставився до цього дуже скептично.

Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя з колегами служить парамедиком ЗСУ у 130-му батальйоні територіальної оборони Києва. Наразі він знаходиться у Харківській області, надає пораненим бійцям першу допомогу та вивозить їх для подальшого лікування.

В інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій він скептично відреагував на новину про те, що співак Макс Барських теж служить у ЗСУ.

Яніна Соколова під час розмови наголосила, що, наприклад, Макс Барських зараз служить у ЗСУ, але лідер гурту "Антитіла" вирішив перепитати.

"А де Макс Барських служить? Де ж він служить? Знаю, що Саша Положинський, Віталій Кириченко служить. Мені цікаво, а де Барських? Не в США він випадково?" – скептично відреагував лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя.

До нападу росії на Україну Макс Барських будував кар'єру навіть у росії. Після вторгнення російських окупантів співак засудив агресію росії і заборонив будь-яке використання своєї музики в росії.

У квітні Макс Барських в інтерв'ю Vogue заявив, що приєднався до ЗСУ, пройшов навчання та став відповідальним за постачання батальйону під Києвом.

Нагадаємо, що Макс Барських показав всьому світу силу ЗСУ і мужність українців.

Як повідомляла Politeka, Макс Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.