Український актор Тарас Цимбалюк зізнався, що з 2014 року знімався із росіянами і він до цього навіть встиг звикнути.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну багато артистів втратили роботу. Серед них також виявився український актор, зірка "Кріпосної" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк. Але він вважає, що це дрібниця порівняно з тим, що відбувається в Україні через росіян.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" актор згадав своїх мовчазних колег із росії, які стали популярними завдяки зйомкам в Україні. У росії ж вони зовсім не потрібні, як артисти.

Знаменитість попередив, що тепер російським акторам краще не потикатися до України.

"Йде до того, що українські актори зупинятимуть будь-які зйомки в нашій країні, якщо там будуть російські актори. Однозначно. Ну, а як після всього може бути інакше?", - упевнений Тарас Цимбалюк.

При цьому він зізнався, що з 2014 року знімався з росіянами і до цього навіть встиг звикнути.

"Ми не просто разом знімалися, ми разом зависали, ми дружили навіть. Більше того, хтось у когось навіть дітей хрестив. Одним словом, ці люди тут жили десятиліттями, практично не з'являючись у росії до вторгнення. А тепер перевзулися чи взагалі мовчать... І зараз дуже соромно, що я з ними знімався", - наголосив артист.

Тарас Цимбалюк також додав, що розчарований акторами, які мовчать через вторгнення України та яких він раніше вважав за своїх близьких друзів. Актор зателефонував їм 25 лютого та закликав не мовчати, але ніхто з них нічого не зробив: вони не вийшли на площу і навіть заблокували номер Цимбалюка.

Нагадаємо, що Цимбалюк з "Кріпосної" вперше вибухнув одкровеннями про розлучення.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк з "Кріпосної" назвав українку, в якій розчарувався.

Також Politeka писала, що Цимбалюк з "Кріпосної" розкрив, чому українські актори поголовно грають у російському "милі".