Як повідомляє Politeka.net, відомий український тренер із шоу "Зважені та щасливі" та мотиватор Аніта Луценко після вторгнення росії в Україну виїхала до Великобританії. Тому доньці доведеться піти до школи за кордоном.
На своїй сторінці в Інстаграм вона розповіла, чи повертатиметься назад до України.
Знаменитий тренер зізналася, що не планує залишатись за кордоном назавжди. Та й будувати своє життя у Великій Британії не хоче, її приїзд сюди лише вимушений крок. При цьому Аніта Луценко не поспішає повертатись до України, адже їй страшно.
"Ні на секунду не було думок назавжди залишатися за кордоном... Страшно + Мія пішла до школи + я вже 3-4 роки працюю онлайн тільки, без телебачення та лекцій", - додала спортсменка і зазначила, що донька теж мріє повернутися.
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Тренер із шоу "Зважені та щасливі" та мотиватор Аніта Луценко також зізналася, що дуже сумує за довоєнним життям, хоче повернутися в Україну, але швидше за все, коли завершиться війна. Вона, як і всі українці, прагне, щоб усе було як раніше: стабільно та зрозуміло, класно та зручно.
Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" вразила ніжками в сукні з розрізом.
Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.
Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.