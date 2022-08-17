Популярна українська співачка, модель та зірка Playboy Даша Астаф'єва, яка під час війни залишилася у Києві та приєдналася до волонтерської кухні, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася у сторіс незвичайним кадром із роздягальні та розповіла про свій настрій.

Як видно на новій фотографії, Даша зняла себе на телефон у роздягальні магазину, вона стоїть у кокетливій позі. Перед камерою співачка з'явилася в елегантній і дуже скромній чорній сукні, яка ідеально сіла по фігурі, підкреслюючи стрункість. Свій образ модель доповнила стильним взуттям, волосся зібрала в акуратну зачіску, а на обличчі зробила легкий макіяж.

"Настрій "цяця", - коротко підписала фотографію у сторіс Даша.

Зазначимо, раніше ми писали, що Даша Астаф'єва опинилася в обіймах свого улюбленця – гумориста та блогера Олексія Дурнєва. Даша та Олексій дружать досить давно, він багато разів знімав співачку у своїх ютуб-шоу, вони завжди весело проводять час. Схоже, ця пара знову зустрілася на зйомках. Артистка опублікувала у своїх інста-сторіс кадри, на яких вони позують з Олексієм.

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