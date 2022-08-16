Телеведуча Леся Нікітюк поділилася кадрами тренування з кікбоксингу, опублікувавши їх у своєму блозі.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда после длительной паузы вернулась к съемкам проекта "Le Маршрутка", а также выпустила несколько композиций. Одна из песен Никитюк даже попала в тренды Ютуба. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Никитюк опубликовала кадры, на которых пришла в спортзал. Как оказалось, Леся решила посетить тренировку по кикбоксингу.

"Пришла на кикбоксинг", - написала звезда.

"Так хорошо бьет... Душевно, по домашнему", - подшутила Никитюк, показывая на сторис спортсмена, который занимался с манекеном.

Варто зазначити, що Леся Нікітюк, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка після початку війни відкрила Прихисток для українських біженців, які виїжджали із зони бойових дій. А нещодавно Нікітюк вирішила закрити проект, адже вже нема такого великого потоку людей. При цьому Леся зазначила, що деяким сім'ям вона продовжуватиме допомагати особисто.

Нагадаємо, Нікітюк посоромилася над росіянкою, яка пускала соплі, їдучи з Криму.

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