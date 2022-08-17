Як повідомляє Politeka.net , молода дружина відомого українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова активно веде соціальні мережі та нерідко розповідає про себе та свої успіхи в мережі. Вона відкрила свій бренд дитячого одягу і тепер наголошує на нових фото саме на цьому.
Однак також Катерина любить похвалитися і своїми образами. Дівчина завжди була від природи худою і після народження дитини швидко прийшла у форму. Тим не менш, відкрите вбрання та зухвалі образи вона не любить.
Тому зазвичай дівчина хвалиться стриманими вбраннями, сукнями міді-довжини та пастельними відтінками вбрання. Цього разу як виняток Катерина показала літній образ для пляжу: "Вперше в купальнику цього літа".
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Нагадаємо, Катерина Репяхова була фанаткою Віктора Павлика задовго до знайомства - вона часто відвідувала його концерти і знала багато пісні напам'ять. Як виявилося, одна з пісень артиста допомогла їй у підліткові роки.
Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.
Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.