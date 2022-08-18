Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. У знаменитості є двоє дітей – 17-річна Маша та 10-річна Аліса. Старша дочка вже стала справжньою зіркою блогеркою, а також нещодавно зібрала панк-рок гурт та дала кілька концертів. Маша навіть виступила на благодійному концерті в Італії, де збирали гроші на підтримку України. А молодша Аліса рідко з'являється на публіці. Найчастіше можна побачити дівчинку під час відпустки із зірковою мамою або на сімейних святах. А цього разу Оля опублікувала кілька сторіс, де показала дочку, що підросла.
На кадрах Аліса збирала динозавра із конструктора.
"Зараз ще приробимо ногу. Алісо, ти молодець велика, я дуже тобою пишаюся. Валерчику, ти сила", - сказала Оля у відео.
А наступного сторіс Аліса вже показувала зібраного динозавра.
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