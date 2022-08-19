Популярна артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, яка багато років живе у шлюбі з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним фото зі своїми дочками-школярками, а підпис до публікації поставила питання, яке зараз турбує всіх батьків.

На новій фотографії можна побачити близнючок Арабеллу та Мірабеллу, які відображені на шкільній лінійці – у шкільній формі та з букетами в руках. Поруч із ними стоїть сама Камалія – на ній яскравий помаранчевий костюм, волосся розпущене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації артистка написала: "Друзі залишилися два тижні до 1 вересня. Мами, як ви думаєте, чи безпечно нашим діткам ходити до школи чи таки онлайн?".

У коментарях до фото розпочалася бурхлива дискусія на тему початку навчального року: "Онлайн!", "Безпечно буде після перемоги", "Небезпечно. Хто його знає, як буде ситуація, коли діти підуть до шкіл та садів", "Якщо стосується безпеки – онлайн, а якщо хочете отримати знання, то звичайно оффлайн. Вибирайте більш менш безпечне місто", "Змішана форма, тому що дітям потрібне спілкування", "Тільки оффлайн", "Безпечно немає жодного місця в Україні. А дітям потрібні знання і спілкування. Вважаю, що діти під наглядом вчителя більшою мірою у безпеці, ніж самі вдома", "Життя і безпека, важливіше", "Не слід ризикувати. Краще почекати онлайн", "Однозначно онлайн!", "Оффлайн".

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