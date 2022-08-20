Популярний український комік, сценарист "Квартал 95" Олександр Еллерт, який був переможцем шоу "Холостячка" з актрисою Ксенією Мішиною, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен поділився милим фото та незвичайними роздумами на тему вибору.

Очевидно, Олександр сфотографував себе десь на відпочинку в теплій країні. Він майже повністю вліз обличчям у кадр і чарівно посміхається до камери і виглядає абсолютно щасливим.

У підписі до фото Еллерт написав: "Якщо ви побажаєте вареників з картоплею, то варіантів їх отримати достатньо. Можна спробувати зліпити самому, а можна зроблені бездушною машиною просто хлюпати в каструлю, ще можна замовити доставку, або в ресторан сходити. А можна перебирати ці варіанти розхотіти вареники зовсім і залишитися без них... Кожну секунду ми стоїмо перед вибором і кожен із цих виборів кудись веде. Правильний він або комфортний, частіше ми дізнаємося пізніше, або через порцію вареників.

Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію Еллерта: "Я вибираю пельмені!", "Вибір за тим, хто побажав вареників, виходить так", "Твоя посмішка заряджає", "Мені пельмішки більше до смаку", "Влучно сказано!", "Вибір завжди є", "Але ж вибір також не константа, якщо не комфортний чи невдалий вибір його можна змінити, якщо захотіти", "У тебе дуже гарний настрій давно не було таких радісних сяючих очей вдалого та легкого вибору".

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