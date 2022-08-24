Популярний український виконавець та шоумен Володимир Дантес, який нещодавно розлучився з дружиною Надією Дорофєєвою після 11 років стосунків, поділився кадрами з розгромленого Харкова та написав послання-обіцянку рідному місту.

Як виявилося, величний Харків, який зараз щодня зазнає обстрілів з боку Росії, святкує свій День міста. З цього приводу Володимир розповів свою історію, пов'язану із рідним містом.

За словами Дантеса, хоч його мама народилася у Білгородській області, тато у Дніпрі, бабуся з Вінниці, а дід із Курської області, вони всі вважають себе харків'янами. Саме тут народився і Вова разом із своїм братом. Для нього це місто, яке він любить і в якому знає кожну вулицю.

"Жив спочатку на площі Конституції, де, піднімаючись з Пр. Героїв Харкова, завжди бачив "ведмежа" і верхівку Успенського собору. Зараз цей прекрасний вигляд доповнює зруйновані росіянами будівлі. Моє перше кохання проводжав на Салтівку, бо там був її будинок. Зараз щодня (близько півроку) цей район стирають з міста, 4 роки навчався у музучилищі, яке теж постраждав від вибухів та уламків ракет, я можу довго писати про Харків і можу ще довше розповідати про свої улюблені місця. найкраще місто", - розповів Дантес.

За його словами, він вдячний військовим, які зараз стали на захист Харкова, волонтерам, лікарям, рятувальникам, які допомагають харків'янам. Артист дав і свою обіцянку місту та людям, які в ньому живуть: "Буду й надалі допомагатиму вам, моєму Харкову і робитиму все на благо міста і всіх Харків'ян!", - написав Дантес.

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