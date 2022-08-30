Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно зміг виїхати за кордон і вперше за довгі місяці побачився з дітьми, які мешкають у Канаді, поділився у своєму Instagram кадрами з благодійного аукціону. Як виявилось, знаменитість скористався поїздкою і з метою збирання грошей для допомоги ЗСУ.

На кадрах, які показав Володимир, можна побачити, що він брав безпосередню участь у благодійному аукціоні Торонто. За словами шоумена, за півтори години заходу вдалося зібрати величезну суму – 1 мільйон гривень.

У підписі до публікації Остапчук розкрив подробиці цієї акції: "На фінальній частині Першого міжнародного благодійного аукціону, що організували в Торонто @secondfrontua за півтори години зібрано більше 1000000 грн. Канадці та українці в Канаді донатять, наближаючи Перемогу, і це так надихає. Всі кошти підуть адресно для допомоги 93-тій окремій механізованій бригаді «Холодний яр». Окреме дякую всій команді волонтерського фонду «Second Front Ukraine» - ви круті. @espreso.tv - щира вдячність за організацію трансляції на своєму YouTube. Далі буде".

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