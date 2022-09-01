Відомий шоумен Олександр Еллерт поділився цікавими деталями зі свого життя та попросив українців підписати петицію.

Як пише Politeka.net, про Олександра Еллерта заговорили після того, як він переміг у романтичному шоу «Холостячка», головною героїнею якого була Ксенія Мішина. Шоумен зумів підкорити актрису, з якою вони після проекту продовжили спілкування. Нині вони вже не разом.

Так, у себе в Інстаграм Еллерт зізнався, що скоро буде 2 роки, як він не їсть м'ясо. Також він повідомив, що в Україні 12% становлять вегетаріанці та деякі з них воюють на фронті.

«В даний час до складу сухпайків української армії в основному входить продукти із вмістом м'ясних продуктів (паштети/каші з тушонкою) з розрахунком певної калорійності та поживності. Відповідно ті, хто не їдять м'ясо, не можуть отримати необхідну кількість поживних речовин та енергії, для виконання бойових завдань

Не подумайте, що воюючі вегани хочуть додати до раціону креветки та авокадовий хумус », – написав шоумен.

Олександр Еллерт пропонує додати веганські сухпаї з рослинними добавками, які подібні використовують в американській армії.

Для цього комік пропонує українцям підписати відповідну петицію.

Користувачі мережі звернули увагу, що вегеаріанкою вважає себе екс-кохана Еллерта Ксенія Мішина.

«Ого, Сашко від Мишина заразився веганством.)»

"Нічого проти веганів немає, але солдату потрібна фізична сила, без м'яса це важко уявити, тим більше чоловікові 😮" - коментують у мережі.

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