Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі цього року стала активніше вести соціальні мережі, розповідати про себе та плани, що стосуються роботи. Також артистка зворушливо відправила до коледжу доньку Захару та показала, як разом вони їздили дивитися гуртожиток.

У мережі стали звертати увагу, що зірка навіть виглядає краще за звичайне і їй не треба підкреслювати якісь деталі, все і так виглядає чудово. Примітно, що артистка також відмовляється від дієт і уколів краси.

Фанати порівняли образи Джолі з 2005 року та 2021, відзначаючи витонченість артистки:

«Ще; Beides sind schöner; Завжди беліссіма❤️; Хорошого дня сьогодні...🙆🥰🙏; люблю тебе анджеліна; Досі приголомшливо!; Так чудово, люба 😍; Ти не старієш 👏; Красива дивовижна жінка 🔥; Ти все ще думаєш, що Анджеліна старіє? Гарні мої дорогі; Завжди чудово 🥰💜; Між цими двома картинками немає великої різниці, правда» - пишуть у мережі.

Довгий час артистка приховувала фігуру під мішкуватим одягом, не з'являлася перед камерами та уникала уваги.

А нещодавно зірка ніби повернулася в минуле і просто вразила молодим, квітучим та яскравим виглядом без жодних хитрощів.

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