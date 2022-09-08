Як повідомляє Politeka.net, українська дизайнерка та ресторатор Даша Кацуріна, яка закрутила роман зі співаком Володимиром Дантесом, з недавніх пір стала вести свій Telegram-канал у якому ділиться своїми особистими спостереженнями та переживаннями.
У новому пості вона розповіла підписникам, чому не здивована, що її чоловік Михайло Кацурін пішов із родини до Наді Дорофєєвої, назвавши це кармою.
Зокрема, Даша зізналася, як хотіла "привласнити" собі чужого чоловіка багато років тому і потім за це поплатилася.
"Про "карму із е біч". Було мені 16, і я дуже закохалася в хлопця, він був одружений. А мені було на це байдуже, на неї байдуже. Я робила все, щоб він пішов до мене. Він пішов і одружився зі мною", - розповіла Даша Кацуріна.
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Вона додала, що дуже подорослішала і багато думала про себе та свої вчинки, але їй було соромно та боляче за те, що сталося.
"Мені було соромно і погано, коли я зрозуміла, як боляче зробила цій дівчині, я навіть цьому хлопцеві говорила, що до мене це повернеться. Так і сталося", - сказала Даша Кацуріна.
Мишко і Даша Кацуріни були одружені з 2015 по 2022 рік. У шлюбі з'явилися двоє дітей - дочка Саша (2016 р.н.) та син Іван (2021 р.н.).
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