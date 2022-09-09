Український музикант та екс-ведучий шоу "Орел і Решка" Коля Серга, який з початку війни пішов захищати Україну, запропонував білорусам гнати в шию Лукашенка та показав заміну.

Як пише Politeka.net, Коля Серга не з тих, хто відсиджується осторонь і з перших днів війни робить багато, щоб наблизити перемогу України над російськими загарбниками.

Музикант виступає для військовослужбовців, піднімає їхній бойовий дух і займається волонтерством. Він регулярно радує шанувальників новими фото та відео, показуючи цікаві моменти з життя.

Так, у своїх сторіс Інстаграм Коля Серга показав чоловіка, який зовні дуже схожий на білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Чоловік із Тернополя, і він військовий.

Артист запропонував білорусам гнати в шию Лукашенка, а замість нього зробити президентом нашого українця.

"Дорогі друзі-білоруси, слухайте. Якщо вам так подобається зовні Лукашенко, що ви так довго не можете його позбутися, то я вам знайшов відмінну заміну. ​​Дивіться: порядний, хоробрий, мужній. Все, забирайте! А того нах*р! " – звернувся до громадян сусідньої країни музикант.

Нагадаємо, Коля Серьга розповів, як окупанти у Бучі розстріляли екс-бойфренда Тодоренка.

Як повідомляла Politeka, Коля Серга відверто зізнався, що з початку війни перебував в епіцентрі загрози: "Ми охороняли..."

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