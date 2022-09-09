Як пише Politeka.net, Коля Серга не з тих, хто відсиджується осторонь і з перших днів війни робить багато, щоб наблизити перемогу України над російськими загарбниками.
Музикант виступає для військовослужбовців, піднімає їхній бойовий дух і займається волонтерством. Він регулярно радує шанувальників новими фото та відео, показуючи цікаві моменти з життя.
Так, у своїх сторіс Інстаграм Коля Серга показав чоловіка, який зовні дуже схожий на білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Чоловік із Тернополя, і він військовий.
Артист запропонував білорусам гнати в шию Лукашенка, а замість нього зробити президентом нашого українця.
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"Дорогі друзі-білоруси, слухайте. Якщо вам так подобається зовні Лукашенко, що ви так довго не можете його позбутися, то я вам знайшов відмінну заміну. Дивіться: порядний, хоробрий, мужній. Все, забирайте! А того нах*р! " – звернувся до громадян сусідньої країни музикант.
Нагадаємо, Коля Серьга розповів, як окупанти у Бучі розстріляли екс-бойфренда Тодоренка.
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