Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский продюсер и рэпер. Звезда еще до войны уехал из Украины и долгое время был за пределами страны. После появления на украинском утреннем шоу, которое вышло 15 сентября Алексей отметил, что уже давно в Украине, но решил сделать паузу, после чего появился на публике. Диалог с Потапом появился на ютуб канале "1+1".

Украинцы довольно негативно отнеслись к возвращению Потапа и его появлению на публике:

"Очень странно в вашей студии видеть персонажей, которые по полгода сидели за границей, а не ребят Героев, которым мы все обязаны, которые отразили напор орков, в очередной раз могу увидеть, что рейтинги важнее человечности", "Какие у них у всех рожи гладкие и закормленные. Перед глазами лица наших ребят на передовой. Почему никто из этих всех ведущих не получил повестку? Чтобы делали эти все звезды, если бы россия оккупировала Украину? Для чего этот голос сейчас", "Бабки на исходе, пришлось вернуться", "Не пацан".

Напомним, Потап вернулся в Украину и показал лицо, которое парализовало за границей

А еще Politeka сообщала, что экс-жена Потапа Горовая в теплой кофте с капюшоном показала фото у моря

Также Politeka писала, что украинцев ошеломило решение Вакарчука не возвращаться в "Голос страны"