Модель, колишня гімнастка, а також переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова знову опинилась у центрі обговорення через нове відео.

Як пише Politeka.net, переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова обожнює привертати до себе увагу і робить все, щоб про неї не забули. У хід йдуть різні прийоми від пікантних фото та шпагатів у «стилі Волочкової» до різких висловлювань на адресу хейтерів.

Тепер Даша показала кадри своєї улюбленої рубрики перевтілень.

На відео, яке поставила модель, вона позує в рожевій кофтині з мінімум косметики на обличчі.

Але потім за мить з'являється вже в новому шикарному образі кінозірки з червоною помадою на губах та сукні з пір'ям.

«Обожнюю такі перевтілення», - зізналася екс-учасниця «Холостяка».

Користувачі мережі по-різному відреагували на побачене. Хтось захопився розкішним образом Даші, а хтось вкотре дорікнув Ульянову в тому, що вона переборщила з уколами краси і спотворила початкову форму губ, що виглядає дуже лякаюче.

"Може поволонтериш Даша? Знайшла час перевтілень. Совість зникла зовсім",

"Образ бомбезний",

"Мені спортивний образ більше подобається. Той теж красивий",

"Даш, ну яка ж ви гарненька 🥰",

"Жах, я про губи", - пишуть у мережі.

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