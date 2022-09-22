Як пише Politeka.net, переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова обожнює привертати до себе увагу і робить все, щоб про неї не забули. У хід йдуть різні прийоми від пікантних фото та шпагатів у «стилі Волочкової» до різких висловлювань на адресу хейтерів.
Тепер Даша показала кадри своєї улюбленої рубрики перевтілень.
На відео, яке поставила модель, вона позує в рожевій кофтині з мінімум косметики на обличчі.
Але потім за мить з'являється вже в новому шикарному образі кінозірки з червоною помадою на губах та сукні з пір'ям.
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«Обожнюю такі перевтілення», - зізналася екс-учасниця «Холостяка».
Користувачі мережі по-різному відреагували на побачене. Хтось захопився розкішним образом Даші, а хтось вкотре дорікнув Ульянову в тому, що вона переборщила з уколами краси і спотворила початкову форму губ, що виглядає дуже лякаюче.
"Може поволонтериш Даша? Знайшла час перевтілень. Совість зникла зовсім",
"Образ бомбезний",
"Мені спортивний образ більше подобається. Той теж красивий",
"Даш, ну яка ж ви гарненька 🥰",
"Жах, я про губи", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова без фільтрів та макіяжу нарвалася на жорстку критику: "З губами справді біда"
А ще Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" заворожила пластичними вигинами на фотосесії.
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