Як повідомляє Politeka.net, Україна у середу 21 вересня провела обмін полоненими з Росією. Нашій країні вдалося повернути 215 українських захисників, зокрема 108 бійців полку "Азов".
Відомий телеведучий Григорій Решетник відреагував на цю радісну новину на своїй сторінці в Instagram.
Воїнів вітали вдома гаслом "Слава Україні!", а вони тиснули всім руки та обіймалися. Повернувшись із полону, українці ставали навколішки і цілували рідну землю, кажучи, що вона найкраща у світі. Частина наших полонених була сильно травмована, тому їм допомагали йти побратими, а деяких воїнів несли на ношах.
Григорій Решетник опублікував знімок, де показав, що з полону повернулися командир полку "Азов" Денис Прокопенко ("Редіса"). Повернувся та його заступник Святослав Паламар ("Калина"). На волі також Сергій Волинський ("Волина") – командир 36-ї бригади морпіхів ЗСУ.
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"Азовці вдома! До сліз. Слава Україні! Героям Слава!", - написав Григорій Решетник.
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