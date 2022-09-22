Ведучий "Холостяк" Григорій Решетник опублікував знімок, який його зворушив та викликав у ньому емоції.

Як повідомляє Politeka.net, Україна у середу 21 вересня провела обмін полоненими з Росією. Нашій країні вдалося повернути 215 українських захисників, зокрема 108 бійців полку "Азов".

Відомий телеведучий Григорій Решетник відреагував на цю радісну новину на своїй сторінці в Instagram.

Воїнів вітали вдома гаслом "Слава Україні!", а вони тиснули всім руки та обіймалися. Повернувшись із полону, українці ставали навколішки і цілували рідну землю, кажучи, що вона найкраща у світі. Частина наших полонених була сильно травмована, тому їм допомагали йти побратими, а деяких воїнів несли на ношах.

Григорій Решетник опублікував знімок, де показав, що з полону повернулися командир полку "Азов" Денис Прокопенко ("Редіса"). Повернувся та його заступник Святослав Паламар ("Калина"). На волі також Сергій Волинський ("Волина") – командир 36-ї бригади морпіхів ЗСУ.

"Азовці вдома! До сліз. Слава Україні! Героям Слава!", - написав Григорій Решетник.

Українці в коментарях під фото зізнавалися, що їх ця новина окрилила і торкнулася: "Дочекалися, яке щастя", "Натерпілися Бідолашні. Нарешті вдома!", "Сталевим Героям Довічна Слава!", "Такі новини, до сліз. Уся країна чекала!".

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