Лілія Ребрик із молодшою ​​донькою Поліною вирушила до стоматолога та розповіла подробиці.

Як пише Politeka.net, відома українська телеведуча Лілія Рерік активно веде свою сторінку в соцмережах, тому її шанувальники не встигають занудьгувати і завжди перебувають у курсі подій у житті зірки та її родини.

Теледіва виховує двох доньок. Так, у житті молодшої малечі Поліни сталася неприємність, у неї захворів зуб, тому довелося вести дівчинку до стоматолога.

У своїх stories Ребрик докладно розповіла, як це сталося.

"Яке щастя, коли діти біжать до стоматолога", - розповіла вона.

Лілія здивувалася вмінню лікарів, але її Поліна не боїться лікувати зуби і без страху відкриває рот.

«Яке щастя, коли настрій дитини залишається незмінним, до візиту та після», – пораділа вона.

Нагадаємо, що Ребрик зачарувала прогулянкою із дочками, милі фото.

Як повідомляла Politeka, Ребрик показала стильні луки дочок, вразивши їхню красою.

Також Politeka писала, що Ребрик у романтичному образі нагадала про цінність найпростіших радостей.