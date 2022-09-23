Як пише Politeka.net, відома українська телеведуча Лілія Рерік активно веде свою сторінку в соцмережах, тому її шанувальники не встигають занудьгувати і завжди перебувають у курсі подій у житті зірки та її родини.
Теледіва виховує двох доньок. Так, у житті молодшої малечі Поліни сталася неприємність, у неї захворів зуб, тому довелося вести дівчинку до стоматолога.
У своїх stories Ребрик докладно розповіла, як це сталося.
"Яке щастя, коли діти біжать до стоматолога", - розповіла вона.
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Лілія здивувалася вмінню лікарів, але її Поліна не боїться лікувати зуби і без страху відкриває рот.
«Яке щастя, коли настрій дитини залишається незмінним, до візиту та після», – пораділа вона.
Нагадаємо, що Ребрик зачарувала прогулянкою із дочками, милі фото.
Як повідомляла Politeka, Ребрик показала стильні луки дочок, вразивши їхню красою.
Також Politeka писала, що Ребрик у романтичному образі нагадала про цінність найпростіших радостей.