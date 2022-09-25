Леся Нікітюк має відмінне почуття гумору і часто радує шанувальників новими публікаціями в соцмережі. Так, знаменитість вирушила до столиці Естонії, Таллінну, щоб зустрітися з подругою, яка допомагала їй з перших днів повномасштабної війни.

Кадри знаменитість оприлюднила у форматі сторіс у своєму Instagram-акаунті.

У руках теледіва тримала символічний букет із соняшниками.

«Стою на автовокзалі Таллінна, чекаю на свою подругу. Це була звичайна підписниця», - пояснила вона.

Леся розповіла, що, коли почалася повномасштабна війна, ця дівчина як ніхто інший допомагала їй з притулком. Організовувала допомогу з Естонії, передавала продукти харчування та одяг. І до речі, вона – один із топових фахівців у галузі IT.

На наступних кадрах Нікітюк показала довгоочікувану зустріч. Вона була така рада бачитися з подругою, що одразу кинулися в обійми один одного і ледь не поцілувалися взасос.

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