Леся Нікітюк має відмінне почуття гумору і часто радує шанувальників новими публікаціями в соцмережі. Так, знаменитість вирушила до столиці Естонії, Таллінну, щоб зустрітися з подругою, яка допомагала їй з перших днів повномасштабної війни.
Кадри знаменитість оприлюднила у форматі сторіс у своєму Instagram-акаунті.
У руках теледіва тримала символічний букет із соняшниками.
«Стою на автовокзалі Таллінна, чекаю на свою подругу. Це була звичайна підписниця», - пояснила вона.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Найкращий ляпас для путіна: легендарний Ален Делон потужно підтримав Україну, з'явилося відео
Окупанти вдарили по дамбах в Україні, британська розвідка розкрила наслідки: "Щоб затопити українські..."
Дочка Полякової торкнулася мовного питання, розгнівавши українців: "Вам же незручно..."
"Такий біль": обірвалося життя легендарного українця, мужністю якого захоплювались
Леся розповіла, що, коли почалася повномасштабна війна, ця дівчина як ніхто інший допомагала їй з притулком. Організовувала допомогу з Естонії, передавала продукти харчування та одяг. І до речі, вона – один із топових фахівців у галузі IT.
На наступних кадрах Нікітюк показала довгоочікувану зустріч. Вона була така рада бачитися з подругою, що одразу кинулися в обійми один одного і ледь не поцілувалися взасос.
Нагадаємо, Нікітюк "проінспектувала" кордон на Волині та показала фото
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк показала хвилюючі кадри з людьми, які допомагають українцям
Також Politeka писала, Леся Нікітюк показала, як раді "визволителям" в Естонії: неймовірні кадри