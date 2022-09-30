Відома українська співачка Злата Огневич емоційно висловилася про те, що сталося за останні дні в Україні.

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Злата Огневич з перших днів вторгнення російських окупантів на наші землі підтримує громадян та допомагає різним фондам збиранням коштів. Також артистка висвітлює ситуацію у соціальних мережах та ділиться своїми переживаннями.

«Щодня новини розривають серце вщент... Чому ми? Як так сталося, що одна людина вирішує, кому жити, а кому померти? Чому інші країни просто заплющили очі?

Тому що, будемо чесні – за великого бажання світових лідерів, росія вже давно отримала б пі*ди! Виростили виродки путіна своїм мовчанням. Ненавиджу!» - Висловилася Злата.

До цього вперше за сім місяців співачка дозволила собі розслабитись, тому підготувала багато цікавих фото.

«Місце, де спогади накрили ⛰️ Тут неможливо обійтися без рефлексії, бо все нагадує рідний Крим: кожна скеля, улюблені світанки, море та навіть рослини.

Я відпочивала у селі Альмеріда. Ідеально там саме зараз (записала собі на майбутнє жирний плюс із приводу відпочинку у вересні)» – написала Злата.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.