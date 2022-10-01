Як повідомляє Politeka.net, на особистій сторінці в Інстаграм нотаріус Христина Горняк поділилася переживаннями. Після сильних вибухів у Дніпрі та Миколаєві, а також цинічного розстрілу окупантами мирних жителів у Запоріжжі дружина Остапчука написала пост, у якому звернулася до Всевишнього.

«Зупини війну. Боже…. Ми всі молимо Тебе і молимо…. Сил уже просто не вистачає», – попросила Горняк.

Користувачі мережі активно почали коментувати публікацію. Дехто дорікнув дружині Остапчука за скиглення, адже вона довгий час переживала закордоном і зараз перебуває в відносно безпечному місці.

Нотаріус знайшла, що відповісти недоброзичливцям, відзначимо, що вони їй просто заздрять.

"Христина, а що говорити людям, які зараз у полоні (у голоді та холоді) чи на війні в окопах? Ми не в окупованих містах точно не повинні падати духом, якби морально важко не було",

"На що тобі там сил не вистачає, цікаво?",

"Подорожувати чи що?",

"Дай Бог сил нашим захисникам і нам усім витримати це все і перемогти! Таке відчуття, що бог програв дияволу в карти...", - пишуть у мережі.

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