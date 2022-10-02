Андрій Данилко, який прославився завдяки своєму сценічному персонажу Вєрки Сердючки, святкує день народження.

2 жовтня артисту виповнюється 49 років. На честь цього на своїй сторінці в Instagram Данилко розмістив кумедну листівку з зображенням своєї сценічної мами, актриси Інни Білокінь. У кадрі мама Сердючки з білою хустинкою на голові постала в обрамленні купи доларів, з віскі та червоною ікрою.

"Щоб ти так жив! З Днем Народження!", — написано на листівці.

Андрія під публікацією засипали привітаннями та лайками зіркові колеги, серед яких Даша Астаф'єва, Леся Нікітюк, Юрій Горбунов, Володими Остапчук, Андре Тан, Вікторія Булітко, Дзідзьо, Наталія Могилевська та інші.

Шанувальники в коментарях також вітають артиста:

"Андрій!! Многая літа!! Так тримати!!",

"Вітаю з Днем Народженням! Ми вас любимо, дякую за вас вашій мамі",

"З Днем народження!✨Неповторний! 💫Неймовірно талановитий! ⭐️Справжній майстер перевтілення! Дякуємо! Пишаємося земляком💙💛",

"Здоров'я міцного й щастя найяскравішій зірочці нашого шоубізу❤️🌟 най буде мир й нові пісні!",

"З Днем Народження, Андрій Михайлович! Мирного неба над головою! Колись я ще під Ваші пісні відгуляю своє весілля, залишилось знайти чоловіка 🤣".

Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.

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