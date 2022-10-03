На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила фото, зроблене в Ужгороді, на якому вона позує в компанії акторів Маріупольського драмтеатру, який ущент зруйнували окупанти.

"Лише декілька акторів дивом вижили після того страшного прильоту…Вчора я випадково потрапила на генеральний прогон їх вистави-сторітеллінга «Маріупольська драма», яка зараз йде в Ужгороді. Місто та Закарпатський театр приютили цих людей цілими сім’ями. І грають вони теж ніби однією сім’єю", — зізнається Кравець.

Олена розповіла, що сторітеллінг - новий для сучасного глядача жанр. Під час вистави стільці для глядачів стоять прямо на сцені, для камерності.

"І на тій самій сцені актори переносять та проводять глядача у зали та сховища Маріупольського Драмтеатру березня 2022 року. Я теж була там вчора в своїй уяві. Це важко, так… Але завдяки цій акторській команді я відчула, що Маріупольска драма жива! Тому що її актори живі! Тому що вони продовжують свою справу, мають, що розповісти та головне - мають глядача. Це дуже щемлива історія від свідків подій, яку, мені здається, важливо почути", — додала зірка "Квартал 95".

Крім того, Кравець запросила маріупольских акторів до столиці.

"Я спитала, чи приїхали б вони до Києва на гастролі? - Та ну ви що, Олено, Київ - це взагалі мрія! В нас ще є вистава про життя Василя Стуса, отже, ми б із задоволенням її теж показали! Запрошуйте - ми приїдемо! Я запросила, звичайно. Мені здається, цим людям важливо зараз їздити та розповідати свою історію, тому що вона наша спільна все одно", — наголосила артистка.

Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.

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