Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на постійну зайнятість дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила викроїти час для того, щоб відповісти на кілька запитань користувачів мережі.
Зокрема, вони стосувалися змін у її житті, які трапились із нею зовсім нещодавно. Відповіді з'явилися у Instagram-stories Христини.
Так, Христина Горняк розповіла, що незабаром відзначатиме свій день народження і має лише одну мрію, подарунок, який би їй хотілося отримати. І це не вимірюється у матеріальному.
"Зараз найголовніше - якнайшвидше закінчення війни нашою перемогою. І маю мрії для себе, але не розповім, адже кажуть, що не здійсниться. Якщо взяти щось матеріальне, то я дівчинка і завжди нові "хочу", - заявила дружина Володимира Остапчука .
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Крім того, Христина Горняк на тлі чуток про розлучення з чоловіком, чесно зізналася, що її життя дуже змінилося за останній місяць.
"У мене багато всього нового, незвичайного, приємного і не дуже. Але я вірю, що все, що з нами відбувається - це на краще і це наша книга життя, яку ми пишемо вперше і лише раз. Тому живу і помиляюся, йду і падаю, встаю і літаю", - зізналася вона.
Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди в сім'ї здивувала новою заявою.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука поділилася цікавими історіями під час подорожей.