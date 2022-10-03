Крістіна Гірник на тлі чуток про розлучення з чоловіком, чесно зізналася, що її життя дуже змінилося за останній місяць.

Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на постійну зайнятість дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила викроїти час для того, щоб відповісти на кілька запитань користувачів мережі.

Зокрема, вони стосувалися змін у її житті, які трапились із нею зовсім нещодавно. Відповіді з'явилися у Instagram-stories Христини.

Так, Христина Горняк розповіла, що незабаром відзначатиме свій день народження і має лише одну мрію, подарунок, який би їй хотілося отримати. І це не вимірюється у матеріальному.

"Зараз найголовніше - якнайшвидше закінчення війни нашою перемогою. І маю мрії для себе, але не розповім, адже кажуть, що не здійсниться. Якщо взяти щось матеріальне, то я дівчинка і завжди нові "хочу", - заявила дружина Володимира Остапчука .

Крім того, Христина Горняк на тлі чуток про розлучення з чоловіком, чесно зізналася, що її життя дуже змінилося за останній місяць.

"У мене багато всього нового, незвичайного, приємного і не дуже. Але я вірю, що все, що з нами відбувається - це на краще і це наша книга життя, яку ми пишемо вперше і лише раз. Тому живу і помиляюся, йду і падаю, встаю і літаю", - зізналася вона.

Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.

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