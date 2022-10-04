Як передає Politeka.net , в Інстаграм Наомі Кемпбел любить ділитися своїми найкращими образами. Особливо ретельно вона підходить до кожного показу мод. Не тільки на подіумі, але і як гість Наомі цього разу в Парижі вирішила привернути увагу улюбленим способом.

Так, на цей раз Наомі Кемпбелл побувала на модному показі бренду Balenciaga, вона з'явилася в образі total black. На ній була прозора сукня з рюшами та шпильками, яка більше була схожа на недороблений виріб.

Подерта і неохайна тканина здивувала фанатів:

«Приголомшливо!; не чекав такого повороту; треба було підшити, чи що; Маравилоса ❤️; В яблучко; Бомба 💜; Цілий момент. 🔥; Корольова ✨; все заради схвалення; не найкраще її вбрання; може вам час до стиліста зашити це».

Нещодавно популярний бренд H&M презентував нову рекламну кампанію у французькому стилі. Для привернення уваги та ефекту несподіванки також запросили також Наомі Кемпбелл.

У рекламному ролику Наомі грає роль інсайдера моди, що сидить біля ресторану. У короткометражному фільмі вона носить шарф та помаранчеву шовкову блузку з паризької колекції цього року.

Нагадаємо, що Наомі Кемпбел у ефектній сукні зачарувала виглядом поруч із подругою: "Так ще вміти треба".

Як повідомляла Politeka, Наомі Кемпбелл в ефектному вбранні задала новий тон у моді: "Будьте обережні...".

Також Politeka писала, що Наомі Кемпбел у білому костюмі зачарувала образом: "Прямо небесна діва".