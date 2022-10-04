Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських часто розміщує на сторінці в Instagram короткі танцювальні ролики формату соцмережі TikTok. Вона захоплено змінює вбрання та образи. На свіжому відео на сторінці в Instagram артистка продемонструвала не лише чудовий музичний смак, а й гнучкість та пластику.
Настя Каменських плавно і чітко рухається в такт енергійному треку Віктора Павлика, який, до речі, відразу зацікавив її шанувальників і вони стали просити назву композиції. На ній – молочного кольору худі у стилі оверсайз, що приховує її фігуру. Вона розпустила волосся і розчесала густу шевелюру на прямий проділ, на обличчі - макіяж у нюдових кольорах.
Замість підпису до відео Настя Каменських залишила емодзі у вигляді кленового листочка.
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Під роликом зібралося чимало коментарів від відданих фанів: вони хвалили зовнішність Насті та її музичний смак. Потап також залишив дружині коментар - емодзі у вигляді смайлика, який посилає поцілунок: "Красуня, обожнюю вашу зовнішність", "Настя супер", "Талант не приховати", "Ну як можна бути такою красунею", " Айй крута".
Нагадаємо, що Каменських у домашньому халаті згадала, як любила готувати та прибирати в кімнатах.
Як повідомляла Politeka, популярна українська співачка Настя Каменських емоційно відреагувала на низку трагедій в Україні, які спричинили російські окупанти.
Також Politeka писала, що Каменських у поїзді змусила шанувальників переживати за неї.