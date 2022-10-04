Популярний український телеведучий, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук, який нещодавно їздив до Канади своїх дітей, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклав фото із київської клініки та розповів, що вирішив перевірити своє здоров'я.

На новій фотографії, який повернувся з Канади, Володимир зображений у ошатному образі з татком паперів, мабуть, це документи з медустанови. За словами зірки, він вирішив зробити перевірку свого здоров'я та обрав для цього приватну клініку у Києві. Вова зазначив, що повний чек-ап здоров'я з усіма аналізами та діагностичними процедурами коштував йому 9 400 гривень. Також він підкреслив, що якість української медицини набагато крутіша, ніж у багатьох розвинених країнах.

"Чому ми часто не цінуємо те, що маємо? Зараз про важливе - здоров’я і українську медицину. Хочу запитати тих, хто з лютого кілька місяців встиг пожити в ЄС - Словаччині чи тій же Німеччині? Правда інкаше дивишся на наших медиків, їхню відданість, кваліфікацію і людяність, адже обов’язково відпишуть і о першій ночі? На наші клініки, обладнання і що не менш важливо - на ціна/якість? Повірте, майже три роки в Канаді мене остаточно переконали - українські лікарі просто топ, а рівень наших клінік - світовий", - написав Остапчук у підписі до фото.

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