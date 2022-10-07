Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала моторошні кадри з місця ракетного удару у Запоріжжі.

На фотографіях можна побачити страшні руйнування, що з'явилися після удару окупантів по будинках мирних мешканців. Один тільки удар забрав життя трьох десятків людей. І це у Запоріжжі, поряд із найбільшою атомною електростанцією в Європі.

У підписі до публікації Боржемська поділилася своїми емоціями після цієї трагедії: "Ворог продовжує битися в конвульсіях і вбивати мирних жителів. Він не рахує наші життя, він не рахує наше горе, він просто хоче знищити нас та нашу віру. Запоріжжя щодня зазнає масованих ракетних ударів. Місто, яке розташоване на річці Дніпрі навпроти найбільшої атомної електростанції в Європі. Одним з ударів агресор забрав життя одразу 30 людей. І це лише один російський ракетний удар. Свідомий удар по цивільних. Свідомий злочин. Ми не забудемо жоден злочин. Жодну невинно вбиту жертву".

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