Популярна співачка Тіна Кароль висловилася, чому українці не повинні так просто здаватися.

Українська співачка Тіна Кароль у ніжному та яскравому образі заспівала українцям, намагаючись підтримати громадян після чергового обстрілу окупантів. У мережі пропагандисти та користувачі мережі Росії масово висміювали горе людей, тому артисти поспішили відреагувати на подібні випади.

Шанувальники Тіни представили один із уривків виступу артистки та вразили кадрами з її звернення.

На думку шанувальників, зараз європейський тур воєнного часу є особливо актуальним, адже про війну не можна забувати.

За словами самої Кароль, вона надихатиме і вселятиме людям надію, тим самим підкреслюючи важливість єдності у важкий час:

«Паніка – це наш ворог номер один зараз. Будьте уважними, розважливими і допомагайте тим, хто не може впоратися сам».

Українська співачка Тіна Кароль кілька тижнів тому презентувала новий кліп та вразила шанувальників доволі незвичним стилем. Цього разу на сторінці, присвяченій роботі Кароль, презентували цікаві уривки з нього.

Так після того, як Кароль випустила нову пісню «Вільні. Нескорені», фанати помітили, як артистка постала й у новому амплуа — з іншою зачіскою та в образі total black.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль більше не співає російською.

Крім того, Politeka писала, що Кароль без макіяжу і в домашньому одязі наважилася показати справжню себе.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном.