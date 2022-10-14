Всесвітньо відомий актор і один із найяскравіших артистів "Гаррі Поттера" помер у лікарні неподалік Фолкерка.

Сьогодні ввечері, 14 жовтня, стало відомо про смерть відомого на весь світ актора Роббі Колтрейна, який прославився раніше завдяки своїй ролі в Гаррі Поттері. Відомо, що останніми роками артисти мали серйозні проблеми зі здоров'ям, пише bbc.

У своїй заяві його агент Белінда Райт підтвердила, що актор помер у лікарні поблизу Фолкерка в Шотландії.

«У нього залишилися сестра Енні Рей, його діти Спенсер та Еліс та їхня мати Рона Геммелл. Вони хотіли б подякувати медичному персоналу Королівського госпіталю Форт-Веллі в Ларберті за їхню турботу та дипломатію» - сказано також у зверненні.

Також у мережі висловились і близькі знайомі актора про трагедію, проте не стали розкривати точних причин його загибелі. Раніше вони висловлювалися так:

«Довгий час Роббі терпів сильний біль. Зараз він не може впоратися сам, це його, звичайно, дуже дратує, але він сподівається після лікування стати на ноги».

Артист потрапив до «поттеріани» у 51 рік. У молодості Колтрейн мріяв стати художником, а пізніше перекваліфікувався на коміка і став виступати на сцені.

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