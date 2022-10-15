Шеф-кухаря дуже зворушили кадри, на яких мешканки деокупованої Балаклії зустрічають військових ЗСУ та хочуть пригостити їх оладками. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Клопотенко розповів, що зв'язався з пані Наталею з того самого відео та вивідав її фірмовий рецепт.

"Балаклійські оладки. Ви вже певно чули їхню історію. Коли українські військові звільнили Балаклію, люди виходили їх зустрічати з обіймами і пригощати їжею, яку мали. Ми всі бачили те відео. Пані Наталя, що запропонувала військовим оладки, розчулила тоді всю Україну. Люди, які були в окупації, гуртувалися і мали готувати собі їжу на вогнищі, готові поділитися останнім. Бо українці. І це прекрасно", — пише Євген.

"Мастер Шеф" поспілкувався з пані Наталею телефоном: вона розповідала свій рецепт, а він готував.

"Просто отак берете 250 мл кефіру, 1 ч.л. соди, 160 г борошна, 50-70 г цукру і дрібку солі. Кефір підігріваєте і додаєте соду з цукром. Чекаєте на бульбашки. Потім насипаєте борошно. Замішуєте тісто, по консистенції як сметана, даєте 15 хвилин постояти і смажите оладки на олії. Потім пригощаєте наших захисників, якщо є така можливість. Або ж родину і сусідів, щоб відчути цю єдність через їжу", — пояснює Клопотенко.

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

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