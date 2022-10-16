Як пише Politeka.net , Мадонна - відома західна співачка, якій зараз 64 роки. У зірки є кілька дітей - Лурдес Марія Чікконе-Леон та Рокко Джон Річі, яких вона сама народила, а також Девід Банда Мвале Чікконе-Річі, Чіфундо Мерсі Джеймс Чікконе, Естер Чікконе та Стелла Чікконе, яких співачка всиновила. Старшій Лурдес Леон днями виповнилося 26 років і співачка вирішила поділитись архівними кадрами з різних етапів дорослішання. ЖВЛ вирішив поділитись в Інстаграм кадрами з Мадонною.

"Мадонна привітала свою старшу дочку Лурдес Леон із Днем народження, опублікувавши відео змонтоване із фотографій. На фото сімейні архівні кадри.

Мадонна у підписі поділилася, що неймовірно пишається дочкою", - наголошено було в публікації.

Варто зазначити, що Мадонна, як і всі адекватні зірки, підтримала Україну у боротьбі з майбутнім добривом чорнозему. Зірка розмістила кадри бомбардувань українських міст на сторінці в Інстаграм.

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