Дружина ведучого Христина Решетник із сумом розповіла про те, що багато знакових для них місць не вціліли через обстріли з боку російських військ.

Рідне місто телеведучого Григорія Решетника - Миколаїв - нині чи не найчастіше обстрілюване росіянами місце. Батьки довго залишалися там. У програмі "ЖВЛ" родина Решетників розкрила, коли їм вдалося вивести батьків Григорія і чому вони ухвалили таке рішення насамперед.

Дружина ведучого Христина Решетник із сумом розповіла про те, що багато знакових для них місць не вціліли через обстріли з боку російських військ. Наприклад, окупанти розбомбили університет, де колись навчався Григорій Решетник.

Також телеведучий романтичного проекту "Холостяк" поділився, що йому вдалося вивезти звідти батьків. Хоча спочатку тато і мама Грицьки не хотіли залишати вдома і думали перебувати так, як можна довше. Але все вмить змінилося і вони наважилися евакуюватися.

"Батьки кілька тижнів були в Миколаєві. Тато не хотів їхати, а у мами починалися вже нервові зриви. Я вів спочатку дискусії з батьком, але коли прилетіло на зупинку за кількасот метрів від будинку батьків, я просто сказав, що треба терміново евакуюватися. Поки домовлявся про це, ще одне життя прожив. Аж мурашки по тілу", - згадав Григорій Решетник.

Нагадаємо, що дружина Решетника у червоному піджаку вразила своїм прикладом.

Як повідомляла Politeka, Решетник із коханою дружиною віддалися почуттям перед камерою.

Також Politeka писала, що дружина Решетника поділилася почуттями, прогулявшись біля знищеної російської техніки.