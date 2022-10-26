Джамала також розповіла, що зустрілася з Яцеком Єшком для тренування перед фіналом вперше після того, як він став батьком.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Джамала, яка залишила польські "Танці з зірками" у шостому ефірі на початку жовтня, повернеться на паркет. На своїй сторінці в Instаgram артистка зацікавила фанатів і зазначила, що має для всіх новину.

Зірка показала, що готується до нового випуску танцювального шоу. Джамала заінтригувала цікавими новинами та сюрпризами, про які скоро розповість.

"Цього тижня на вас чекає багато новин від мене. По-перше, я знову в тренувальній залі. Це мій останній тиждень на моїх благодійних "Танцях із зірками" у Польщі, де я буду танцювати і співати для вас. На вас чекає ще одна новина, про яку розповім потім, – повідомила зірка.

Вона також розповіла, що зустрілася з Яцеком Єшком для тренування перед фіналом вперше після того, як він став батьком. Українка зняла відео де тренер емоційно пояснював щось парі.

Нагадаємо, що протягом проекту Джамали мала місію – збирати гроші для дітей в Україні та привертати увагу до війни. Тому завдяки фіналу зірка знову зможе нагадати про себе та події у її країні.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.