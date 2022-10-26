Актриса Ольга Сумська показала досить сміливий та нетиповий для себе стиль.

Популярна артистка, актриса театру та кіно 56-річна Ольга Сумська нерідко вражає образами в Інстаграмі. Зірка любить публікувати нові фото та демонструвати сміливі луки.

Ольга також любить балувати себе модним одягом, на публіці завжди блищить у класичних костюмах та сукнях у патріотичному стилі. Також зірка не відмовляється від спортивного стилю для повсякденності.

У рожевому костюмі, немов у ляльки Барбі, Сумська похвалилася обновкою – новими берцями.

Також Ольга з розпущеним волоссям та без макіяжу похвалилася новим костюмом жовто-гарячого кольору.

«Що не кажи, а жовтий мій улюблений колір. Отакий ніжний, яскравий, неймовірний костюм. І довжина, і капюшончик і, звісно, ​​патріотичні мотиви – все, як я люблю. А півник! Золотий півник нашої перемоги», - розповіла Сумська у своєму Instagram, красуючись перед домашнім дзеркалом.

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